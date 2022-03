25 mars 2022

Miley Cyrus fête les 16 ans de la série qui a fait d’elle une star

Sweet Sixteen pour Hannah Montana ! L’héroïne de la série Disney, qui a rendu Miley Cyrus célèbre, fête en effet ses 16 ans et pour la chanteuse, actuellement en tournée, c’est évidemment un moment émouvant.

« Joyeux 16e Hannah-versaire ! Il y a 16 ans, ma vie a changé à jamais lorsque HM a été créée. Grâce à votre loyauté et à votre soutien, j’ai eu l’honneur de voyager dans le monde entier pendant plus de dix ans et de me produire devant des fans qui ont apporté tant de bonheur dans ma vie. Je suis reconnaissante envers chacun d’entre vous pour tout votre amour et votre attention ! Vous avez personnellement pavé mon chemin ! », a-t-elle posté en légende d’une vidéo où on la voit, sur scène, reprendre avec son public le tube Hoedown Throwdown, tiré du film Hannah Montana.

Elizabeth II, icône de la mode. La reine d’Angleterre est en couverture de l’édition britannique de Vogue. Le magazine a choisi la monarque car elle est la première à fêter, cette année, son jubilé le platine, c’est-à-dire ses 70 ans de règne.

« Les gens me demandent toujours quelle est la couleur de la saison. La plupart du temps, ils semblent tellement déçus quand je leur explique que la réponse n’est presque jamais définitive. Mais pour les mois à venir, je le dis : la couleur du printemps/été 2022 est le platine », a écrit Edward Enninful, rédacteur en chef du British Vogue.

C’est la première fois que la reine fait la Une de cette institution de la mode publiée depuis 1916.