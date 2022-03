21 mars 2022

Demi Moore souhaite un joyeux anniversaire à Bruce Willis

C’est l’anniversaire de Bruce Willis et pour fêter cela, son ex-femme, Demi Moore, lui a réservé… un plateau de champignons ! « Joyeux anniversaire Bruce ! Je suis reconnaissante pour notre famille mélangée », a-t-elle posté sur Instagram en légende d’une photo d’elle et du comédien, et d’une planche de morilles.

Bruce Willis et Demi Moore sont restés en très bons termes depuis leur divorce, et ont même passé le confinement ensemble. Bruce Willis est depuis remarié avec Emma Hemming. Ils ont deux filles ensemble.

Steven Spielberg ne réalisera plus de comédie musicale

Pete Davidson passe du temps avec Scott Disick

Pete Davidson et Scott Disick, l’ex de Kourtney Kardashian, s’entendent très bien, comme on a pu le voir sur la story Instagram du mannequin. « Quelle folle nuit », a en effet posté Scott Disick… révélant que Pete Davidson et lui s’étaient endormis en regardant le classique de Martin Scorsese La valse des pantins, sorti en 1982.

Ce n’est pas la première fois que Pete Davidson et Scott Disick passent du temps ensemble. Selon E! Online, ils avaient déjà été voir un film assorti d’un dîner à Staten Island, où réside le comédien. Kim Kardashian était présente.