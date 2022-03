21 mars 2022

Alain-Fabien Delon est fier de son frère Anthony

Alain-Fabien Delon n’a pas caché son émotion devant les mots « magnifiques et justes » de son frère Anthony, invité de l’émission de Laurent Delahousse 20h30, le dimanche, afin de promouvoir son dernier livre qui évoque ses relations avec leur père, Alain Delon. « Des paroles magnifiques et justes. Fier de toi et d’être ton frère », a posté le jeune comédien sur Instagram, en légende d’extraits vidéos de l’émission.

Anthony Delon explique notamment « comment grandir au sein d’une famille, où l’amour serait la première victime d’une malédiction, qui se transmettrait de génération en génération ».

Norman Reedus va mieux après son accident sur le tournage de « The Walking Dead »

Britney Spears est de retour sur Instagram

Britney Spears a fait son grand retour sur Instagram, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse n’a pas chômé pour revenir ! La star a notamment posté des photos de sa « robe léopard à Maui », mais aussi une vidéo d’elle dansant, ainsi que des photos et vidéos d’un de ses voyages à Maui, dont un coucher de soleil, « sûrement l’une des plus belles choses que j’ai vues de ma vie ».

Britney Spears avait désactivé son compte Instagram il y a quelques jours, après avoir posté, puis effacé, un message dans lequel elle affirmait être « enfin libre », et révélait que durant sa tutelle, elle devait « travailler sept jours par semaine », ne pouvait prendre de « bains en privé », et devait « donner 30 litres de sang par semaine ».

Sa disparition des réseaux avait inquiété ses fans. Les voilà rassurés.