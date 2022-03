Mila Kunis est « impressionnée » par la résilience du peuple ukrainien qui fait face à l’invasion russe. Si ce conflit choque le monde occidental, l’actrice se sent d’autant plus touchée qu’elle est elle-même originaire d’Ukraine, pays qu’elle a quitté en 1991 alors qu’elle était encore enfant.

« Je ne suis pas agréablement surprise, mais je suis époustouflée par ce groupe de personnes. Ils se battent avec leurs propres armes de fortune. C’est inspirant », a confié la star de That '70s Show à Maria Shriver dans son émission YouTube Conversations Above the Noise. Et alors que Mila Kunis s’est toujours sentie profondément américaine, le conflit a réveillé chez elle un sentiment inédit.

Un sentiment de fierté

« Je ne peux pas exprimer ou expliquer ce qui m’est arrivé, mais tout d’un coup, je me suis dit : “Oh, mon Dieu, j’ai l’impression qu’une partie de mon cœur vient d’être arrachée”. C’est un sentiment de fierté, mais cela ne m’empêche pas d’aimer l’endroit où je vis maintenant et tout ce que ce pays m’a donné », a poursuivi Mila Kunis.

En tout cas, la comédienne a décidé d’agir dès les premiers jours du conflit afin de venir en aide aux Ukrainiens. Epaulée par son mari Ashton Kutcher, elle a lancé une campagne GoFundMe avec un objectif de 30 millions de dollars en soutien à Flexport, une plateforme de logistique qui s’occupe de livrer du matériel de secours, et Airbnb qui propose des logements gratuits aux réfugiés. Aussi ont-ils promis de doubler les dons à hauteur de 3 millions de dollars de leur poche. Une promesse qu’ils vont devoir tenir puisque les dons ont déjà dépassé les 30 millions de dollars en fin de semaine !