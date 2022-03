Le scénario original de la série Obi-Wan Kenobi a dû être réécrit car il était trop sombre. C’est ce qu’a révélé la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, expliquant ainsi pourquoi la production avait été repoussée de plusieurs mois tandis que le script de Hossein Amini (Drive, L’Aliéniste) avait été confié à Joby Harold pour être révisé.

« A l’arrivée, nous cherchons à raconter une histoire inspirante et pleine d’espoir. Et c’est compliqué quand vous démarrez avec un personnage dans l’état dans lequel devrait se trouver Obi-Wan après La Revanche des Sith. C’est une période plutôt lugubre. Vous ne pouvez pas juste demander à n’importe quel scénariste de remuer sa baguette magique et parvenir à une histoire qui reflète nécessairement ce que vous voulez ressentir », a-t-elle confié à Entertainment Weekly.

Plus longtemps à attendre

Joby Harold, qui a notamment travaillé sur le futur Transformers : Rise of the Beasts ou encore le Army of the Dead de Zack Snyder, a fait équipe avec la réalisatrice de The Mandalorian Deborah Chow pour Obi-Wan Kenobi. Au final, Kathleen Kennedy admet que des « changements significatifs » ont été faits dans le scénario. En tout cas, la patience des fans sera bientôt récompensée.

Obi-Wan Kenobi, qui compte Ewan McGregor, Hayden Christensen mais aussi Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Indira Varma, Rupert Friend et Sung Kang au casting, doit arriver sur Disney+ le 25 mai prochain.