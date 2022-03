10 mars 2022

Cameron Diaz ne se lave jamais le visage

Cameron Diaz a révélé au podcast Rule Breakers qu’elle avait une routine beauté relativement simple : la comédienne ne se lave en effet « jamais le visage » ! « Je ne fais rien », ajoute-t-elle, précisant qu’elle possède « un milliard de produits » mais ne les utilise que deux fois par mois.

« Je me dis "oh, je devrais mettre ça. Une fois c’est suffisant non ? C’est tout ce que j’ai à faire ?" », explique-t-elle.

Jennifer Garner envoie elle aussi des messages aux mauvais destinataires

Kim Kardashian promet de tout révéler sur sa romance avec Pete Davidson

Si vous voulez tout savoir de la nouvelle vie de Kim Kardashian, il faudra regarder The Kardashians, la nouvelle émission des stars de la télé-réalité. L’ex de Kanye West y abordera en effet sa relation avec Pete Davidson, comme elle l’a révélé à Variety.

« (Ils verront) comment nous nous sommes rencontrés et qui a contacté qui, comment cela s’est passé et tous les détails que tout le monde veut savoir. Je suis définitivement ouverte à la discussion, et je l’explique sans détour », explique-t-elle.

Cependant, l’humoriste n’apparaîtra pas dans la première saison de la série. Pour cela, il faudra visiblement attendre la suivante. « Je n’ai pas tourné avec lui. Mais je n’y suis pas opposée. (…) Je pense que je pourrais filmer quelque chose de vraiment excitant à venir, mais ce ne sera pas pour cette saison », révèle la femme d’affaires.

The Kardashians sera diffusé sur Hulu à partir du 14 avril.