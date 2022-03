Elle reprend la parole sur les réseaux sociaux. Après la mort de Jean-Pierre Pernaut, décédé ce mercredi des suites d’un cancer des poumons à l’âge de 71 ans, sa fille Lou a pris le temps de saluer la mémoire de son papa dans le cadre d’une story postée sur Instagram vendredi. « Plus qu’un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. Aussi un mari incroyable très attentif, modeste, sensible et généreux. »

Par la suite, celle qui compte 175.000 abonnés à son compte a dévoilé quelques détails intimes. « On l’a accompagné jusqu’aux derniers instants et c’est toujours difficile de réaliser… Votre amour et vos prières nous font chaud au cœur. Il le mérite », confie-t-elle.

« J’espère que tu seras fier de moi »

Dans une vidéo postée ce samedi sur TikTok, Lou Pernaut a dévoilé un montage de quelques moments partagés avec son père, notamment lors de vacances. Un texte est inscrit à la fin de son hommage : « J’espère que tu seras fier de moi autant que je suis fière d’être ta fille. »

Quelques heures après l’annonce du décès de son papa, la jeune fille de 19 ans avait déjà tenu à remercier le public pour les messages de soutien qu’elle recevait. « Merci à tous pour votre amour. On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites-leur que vous les aimez », avait-elle déjà écrit sur un fond noir.