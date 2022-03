Ryan Reynolds et son épouse Blake Lively ont lancé une grande campagne de dons en faveur des Ukrainiens qui fuient le pays face à l’invasion russe. Ils se sont engagés à doubler les dons envoyés à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés à hauteur d’1 million de dollars.

« En 48 heures, d'innombrables Ukrainiens ont été forcés de fuir leurs foyers vers les pays voisins. Ils ont besoin de protection. Lorsque vous faites un don, nous l’égalerons jusqu’à 1 million de dollars, permettant ainsi deux fois plus de soutien », a annoncé la star de Deadpool sur Instagram dimanche dernier.

Et en quelques jours, le plafond a été atteint ! Et l’acteur s’estime chanceux de pouvoir venir en aide aux Ukrainiens qui ont dû quitter le pays.

Inimaginable

« Nous avons pensé que c’était la bonne chose à faire et que ça encouragerait d’autres personnes à prendre part à cette discussion. Ça a été incroyable. Nous avons la chance de pouvoir le faire, et aussi, je ne peux pas imaginer ce que c’est que de devoir quitter sa maison et je ne peux pas imaginer ce que c’est que de quitter sa maison avec un préavis d’une heure », a expliqué Ryan Reynolds à ExtraTV.

Au 1er mars, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés estimait que 520.000 Ukrainiens avaient fui vers un pays voisin de l’Ukraine.