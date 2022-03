2 mars 2022

Scarlett Johansson balance sur la routine beauté de son mari Colin Jost

Scarlett Johansson a fait une confidence sur son époux : Colin Jost aime les produits de beauté autant qu’elle. Au point qu’il utilise même « un contour des yeux » régulièrement. Une première pour l’actrice qui avoue à InStyle qu’elle n’a jamais été en couple avec un homme qui prend autant soin de lui.

Cette confidence arrive cependant à point nommé, puisque la star vient de sortir sa première gamme de cosmétiques, The Outset, que son mari adore (et utilise forcément).

Jeremstar a reçu une proposition indécente de « L’Arnaqueur de Tinder »

Joey King s’est fiancée

Joey King épousera bientôt le réalisateur Steven Piet. La star de Kissing Booth a annoncé sur Instagram que son amoureux lui avait demandé sa main et, bien sûr, elle a dit oui !

« Je ne savais pas que le bonheur pouvait être si puissant, qu’il pouvait vous prendre l’air des poumons, submerger chaque partie de votre être, à tel point que vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir vos yeux s’emplir d’une indéniable joie. Je n’ai jamais su que la présence d’une personne et son cœur pouvaient vous faire sentir comme à la maison. Je ne l’ai jamais su jusqu’à toi. La date du 02/02/2022 restera celle où tu m’as demandé de t’épouser et où je me suis sentie être la femme la plus chanceuse au monde grâce à toi. Je t’aime plus que ce qu’un commentaire sur Instagram ne pourra jamais exprimer. Etre à tes côtés pour toujours ressemble à un vrai rêve, alors allons-y », a-t-elle écrit en légende de photos de leur couple, dont une avec sa bague de fiançailles.