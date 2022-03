2 mars 2022

Salma Hayek et Fran Drescher s’accrochent (au sens propre)

Salma Hayek est restée coincée contre Fran Drescher aux SAG Awards ! En effet, le gant de la star de Frida s’est pris dans les broderies de la robe de l’inoubliable interprète d’Une nounou d’enfer. Et impossible de s’en décrocher !

« Mon gant est resté coincé dans la superbe robe de@officialfrandrescher, alors j’ai dû rester dans les toilettes juste avant de remettre le prix à@michaelkeatondouglas », a-t-elle posté sur Instagram, vidéo à l’appui.

Des images reprises par Fran Drescher sur sa propre page, avec ces tendres mots : « Dans les toilettes des@sagawards/la seule et unique@salmahayek ».

Il faut saluer le travail minutieux de l’assistante (non citée) qui a fait preuve de beaucoup de patience et de sang-froid pour séparer les deux actrices.

Chris Pine est célibataire

Chris Pine et Annabelle Wallis se sont séparés ! Selon une source d' ET Online, ils « ne sont plus ensemble depuis plusieurs mois ».

Les acteurs, qui ont tout fait pour éviter le feu des projecteurs, se seraient mis en couple en 2018. Même s’ils avaient semblé confirmer leur romance en juillet, les deux tourtereaux n’étaient jamais apparus ensemble sur un tapis rouge, ni ne s’étaient offerts de déclarations sur Instagram.