Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, est sorti mardi de l’habituelle réserve de la famille royale pour exprimer sa solidarité envers les Ukrainiens après l'invasion de la Russie, qu’il a qualifiée d’attaque « contre la liberté ».

Le prince Charles, 73 ans, s’exprimait lors d’une visite à Southend-on-Sea, ville située à l’est de Londres et endeuillée en octobre 2021 par le meurtre du député local David Amess. « Ce que nous avons dans la terrible tragédie à Southend a vécu une attaque contre la liberté, contre une société ouverte, contre la liberté même. Nous avons vu les mêmes valeurs être attaquées aujourd’hui en Ukraine de la façon la plus excessive possible », a dit le prince.

« Nous sommes solidaires de tous ceux qui résistent aux agressions brutales »

« Nous sommes solidaires de tous ceux qui résistent aux agressions brutales », a-t-il ajouté. Il s’agit du troisième prix de position en quelques jours par un membre de la famille royale au sujet de l’Ukraine.

Samedi, le prince William, deuxième dans l’ordre de succession au trône, et son épouse Kate ont, eux aussi, témoigné de leur soutien aux Ukrainiens.

« Nous soutenons le président et tous les Ukrainiens alors qu’ils se battent courageusement pour l’avenir » de leur pays, avait écrit le couple royal sur Twitter.

Le prince Harry et sa femme Meghan avaient, eux aussi, exprimé leur soutien aux Ukrainiens dans un message publié depuis les Etats-Unis, où vit le couple depuis qu’il s’est mis en retrait de la famille royale.

« Nous nous tenons aux côtés de l’Ukraine », avaient-ils écrit sur le site de leur organisation caritative, qualifiant l’invasion russe « d’infraction au droit international et humanitaire ».