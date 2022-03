Le montant de la transaction n’a pas filtré. Et comme ce n’est pas le genre de bien que l’on trouve sur Le Bon Coin, on ne pourra pas vraiment vous en dire plus sur le prix de vente mais on peut sans prendre de risque évoquer un bien à quelques millions d’euros. D’après Ouest-France, le milliardaire François Pinault s’est offert la villa Bel-Esbat, située à Dinard. D’après le service patrimoine de la région Bretagne, la bâtisse est une de villégiature construite sur l’initiative de la famille Poussineau vers 1892 par l’architecte Alexandre Angier, qui en a conçu plusieurs dans ce secteur.

Le quotidien précise qu’Edmond Rostand y a séjourné à la fin du XIXe siècle. Se pourrait-il que l’écrivain et poète français y ait imaginé Cyrano de Bergerac ? Ce n’est pas impossible même si le doute persiste, précise une historienne de la ville contactée par Ouest-France.

La bâtisse est située avenue des Vallons, à deux pas de la grande plage de L’Ecluse et de la célèbre villa Les Roches Brunes, aujourd’hui propriété de la ville de Dinard. La charmante villa Bel-Esbat n’est pas le premier achat de la famille Pinault dans la chic station balnéaire d’Ille-et-Vilaine. Le propriétaire du Stade Rennais s’était déjà offert la villa Solidor en 2005. Sa fille Florence Rogers-Pinault, décédée l’an dernier à l’âge de 58 ans, en était la propriétaire. En 2012, François Pinault avait également déboursé 10 millions d’euros pour s’offrir la luxueuse villa Greystones, qu’il a largement rénovée.

L’une des plus grandes fortunes françaises

Né aux Champs-Géraux, petit village rural des Côtes-d’Armor situé au sud de Saint-Malo, François Pinault a grandi dans la ferme familiale à Trévérien. Il s’est lancé dans les affaires en montant un modeste négoce de bois à Rennes alors qu’il était âgé d’une vingtaine d’années. Il a longtemps été à la tête de l’empire Pinault-Printemps-Redoute, aujourd’hui incarné par le groupe de marques de luxe Kering (Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga…), dirigé par son fils François-Henri. Agé de 85 ans, il fait partie des plus grandes fortunes françaises. C’est aussi l’un des plus grands propriétaires d’art contemporain au monde.