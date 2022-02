Madonna affiche son soutien à l’Ukraine. La star a publié, ce week-end sur Instagram, un remix du clip son tube de 2006, Sorry, composée de photos des bombardements survenus en Ukraine ces derniers jours, entremêlant des images de Vladimir Poutine et d’Adolf Hitler. Un clip de trente secondes dans lequel elle fait un doigt d’honneur au président russe.

« J’ai écouté tes mensonges et toutes tes histoires, et je ne peux plus le supporter », chante l’Américaine, tandis que défilent des images du dictateur allemand Adolf Hitler, du chef d’État russe et des citoyens ukrainiens.

« Poutine a violé tous les accords de droits de l’homme existants »

« L’invasion de l’Ukraine par la Russie, inutile et motivée par la cupidité, doit être arrêtée ! S’il vous plaît, envoyez de l’aide humanitaire pour aider des millions de citoyens ukrainiens dont la vie est affectée par cette crise en ce moment même ! », écrit la chanteuse en légende de son post.

Et de vilipender le chef de l’Etat russe : « Poutine a violé tous les accords de droits de l’homme existants. Poutine n’a aucun droit d’essayer d’effacer l’existence de l’Ukraine. »

Et de conclure, en apportant son soutien à l’Ukraine : « Nous vous soutenons, Président Zelensky ! Nous prions pour vous et votre pays ! Que Dieu vous bénisse tous ! Ne nous sentons pas impuissants face à des actions géopolitiques de cette ampleur. Il y a des choses que nous pouvons faire. »