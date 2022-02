25 février 2022

Kim Kardashian demande à la justice de finaliser son divorce pour avoir la paix

Kim Kardashian estime que les posts sur les réseaux sociaux de Kanye West lui provoquent « une détresse émotionnelle », et elle a demandé à la justice de l’aider à empêcher son ex de lui nuire. La star de la télé-réalité demande à être officiellement célibataire. Alors qu’elle a demandé le divorce en février 2021, elle est toujours, selon la loi, l’épouse du rappeur, qui ne manque pas de le rappeler dans ses publications.

« J’ai très envie de divorcer. J’ai demandé à Kanye de garder notre divorce privé, mais il ne l’a pas fait. Kanye a diffusé beaucoup d’informations erronées sur les réseaux sociaux concernant nos affaires familiales personnelles et notre coparentalité, ce qui a créé une détresse émotionnelle. Je pense que quand le tribunal mettra fin à notre statut marital, cela aidera Kanye à accepter que notre relation est terminée et à avancer sur un meilleur chemin », a-t-elle déclaré dans des documents judiciaires obtenus par NBC News.

Le prince Harry et Meghan Markle apportent leur soutien aux Ukrainiens

Le prince Harry et Meghan Markle sont du côté de l’Ukraine et de ses habitants. Dans une déclaration postée sur le site Internet de leur fondation, Archewell, le duc et la duchesse de Sussex ont fait part de leur soutien, après l'invasion russe.

« Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, et l’ensemble de l’équipe d’Archewell sont aux côtés du peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire et encouragent la communauté internationale et ses dirigeants à faire de même », peut-on lire dans le communiqué.