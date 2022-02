21 février 2022

Moqué sur sa prise de poids, 50 Cent répond avec humour

50 Cent fait l’objet de blagues sur sa récente prise de poids, mais, loin de s’en offusquer, le rappeur préfère en rire aussi !

« On me vanne. On me vanne parce qu’ils savent que je peux perdre ce poids. C’est pour ça que je rigole avec eux. La grossophobie ne marche que quand on a honte d’être gros », a-t-il posté sur Twitter.

Et, comme un peu de publicité ne fait pas de mal, 50 Cent, en bon entrepreneur, n’a pas manqué de taguer les marques de spiritueux qu’il possède.

James Gunn est fiancé

James Gunn et Jennifer Holland se sont fiancés ! Le cinéaste a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram ce dimanche, partageant une photo de sa future épouse, tenant une tasse de café, sa bague bien en évidence.

Peu disert, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie s’est contenté d’un emoji clin d’œil et d’un cœur. Cependant, la bonne nouvelle a suscité le bonheur de ses amis ! Viola Davis, Karen Gillan et Emily V. Gordon lui adressant toutes leurs félicitations.