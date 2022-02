Mark Wahlberg pensait être débarrassé du rituel rébarbatif de la Saint-Valentin… et il s’est bien trompé. Chaque année, l’acteur avait l’habitude d’offrir à Rhea Durham, son épouse, des cadeaux et un immense bouquet de fleurs tout en poussant leurs quatre enfants à en faire de même. Mais cette semaine, Mark Wahlberg a été surpris quand son épouse lui a proposé de faire l’impasse sur les cadeaux. Malheureusement pour lui, il l’a prise au mot.

« Quand je suis entré dans la salle de bains le matin (de la Saint-Valentin), j’ai trouvé une carte, trois cadeaux et des pétales de roses. Je me suis dit, “P*tain de merde” », a raconté la star de Transformers sur le plateau du Jimmy Kimmel Live!.

Naïf

« Alors j’ai essayé de trouver une solution. Des fleurs arrivaient de toute façon avec une carte, mais on était censés partir pour une petite escapade et j’espérais qu’elle accepte quand même d’y aller », a poursuivi Mark Wahlberg. Du coup, l’acteur s’est empressé de chercher un restaurant à réserver pour le soir, mais Rhea Durham lui a assuré que ce n’était pas grave et qu’ils pourraient y aller un autre jour. Et dans un nouvel élan de naïveté, Mark Wahlberg a suivi l’avis de son épouse sans penser un instant qu’elle l’engageait à faire l’inverse de ce qu’elle disait.

« Alors, évidemment, j’ai eu des problèmes pour avoir dit oui à ça aussi », a déploré Mark Wahlberg qui, on l’espère, aura compris la leçon pour l’année prochaine.

Mark Wahlberg et Rhea Durham sont mariés depuis 2009. Ils ont deux filles, Ella, 18 ans et Grace, 12 ans, ainsi que deux garçons, Michael, 15 ans et Brendan, 13 ans.