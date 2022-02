Il y a quelques mois, Linda Evangelista révélait avoir été défigurée par une procédure de chirurgie esthétique connue sous le nom de CoolSculpting. Développé par Zeltiq, filiale d’Allergan, ce procédé non invasif par cryolipose a pour but de tuer les cellules graisseuses par le froid. Or, dans le cas de la top-modèle, l’intervention, qui remonte à 2016, a eu l’effet inverse.

L’ex-star des podiums s’est retrouvée avec des poches de graisse protubérantes aux en droits traités, notamment au niveau des bras et des joues. Mais après des années passées à se cacher, Linda Evangelista a décidé de ne plus se laisser submerger par la honte, et, surtout, de dénoncer ce qui lui est arrivé au grand jour. « Pourquoi ressent-on le besoin de faire ces choses (à notre corps) ? J’ai toujours su que j’allais vieillir. Et je sais qu’il y a des choses qui arrivent au corps. Mais je ne pensais pas que j’allais ressembler à ça », a-t-elle confié au magazine People dont elle occupe la couverture.

Irréversible

« Je ne me reconnais pas physiquement, et je ne me reconnais pas en tant que personne non plus », a continué l’ancienne star des podiums. Et fort malheureusement, il n’y a aucun moyen de revenir en arrière. Ni régime, ni pratique sportive ne pourront venir à bout de ces poches de graisse, pas même une liposuccion.

Alors si Linda Evangelista révèle son calvaire au grand jour, c’est non seulement pour soutenir les femmes qui sont dans la même situation qu’elle, mais aussi pour mettre en garde contre cet effet secondaire connu sous le nom de Paradoxical Adipose Hyperplasia (PAH). « J’espère que je pourrais me défaire d’un peu de la honte que je ressens et aider d’autres personnes qui sont dans la même situation que moi. C’est mon but », a-t-elle conclu.