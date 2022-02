Après avoir déserté les affiches durant près de quatre ans, Channing Tatum revient avec une flopée de projets. D’abord, l’acteur s’apprête à sortir Dog, son premier film derrière la caméra, tandis qu’il donnera la réplique à Sandra Bullock dans The Lost City, une comédie d’aventure. Enfin, il prépare Magic Mike's Last Dance, le troisième opus de la franchise Magic Mike. Et comme il l’a confié à People, l’acteur avait vraiment besoin de prendre le temps de mettre les choses à plat pour repartir de plus belle.

« Je n’ai pas de grand plan et je crois que je n’en ai jamais eu. Avant de prendre un peu de vacances, j’avais un rythme intenable. Ce n’était pas quelque chose que je pouvais vraiment supporter sur la longueur. Je ne sais même pas si j’étais vraiment au top dans certains des derniers films que j’ai faits. Je voulais m’assurer que j’avais encore quelque chose à offrir et que je ne le faisais pas juste pour avoir une carrière. »

Sans prise de tête

Et l’une des choses qui lui tenait vraiment à cœur, c’était bien de se lancer dans la réalisation avec Reid Carolin, son éternel acolyte d’écriture et de production. « Reid et moi avions vraiment besoin de réaliser. On en parle depuis vraiment longtemps et je ne voulais pas accepter le projet juste comme ça. Je voulais qu’on réalise et qu’on voit comment ça se passait », a continué Channing Tatum, avant de confier qu’il prenait un peu les choses comme elles venaient désormais.

« Après j’ai pris un autre boulot. J’ai travaillé avec Sandra Bullock et c’était très amusant. Maintenant je regarde juste ce qui va arriver. Je ne veux pas trop me prendre la tête, comme ça, je peux profiter de ma vie et des projets en cours tout en leur donnant le maximum. »