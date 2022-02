16 février 2022

Vitaa donne sa routine sportive de femme enceinte

Vitaa en est à son dernier trimestre de grossesse, mais la star n’en a pas arrêté le sport pour autant ! La chanteuse a tenu à partager sur Instagram sa routine « en douceur », qui l’a « accompagnée tout au long » de sa grossesse.

Au programme, du tapis, des poids, des haltères, et bien d’autres exercices pour donner des idées aux femmes enceintes qui souhaitent rester en forme. Attendre un bébé « ce n’est pas être malade mais préparer son corps pour la plus belle des transformations : donner la vie », ajoute-t-elle.

De bonnes idées, oui, mais qui ont mis Amel Bent, elle aussi enceinte, sur les rotules rien qu’en regardant sa vidéo ! « Et moi qui suis essoufflée d’aller de la cuisine au salon. Bravo championne », a écrit l’interprète de Ma Philosophie en commentaire, agrémenté d’un émoji mort de rire.

Madonna adore les auditions pour son biopic

Carla Bruni cède à la mode des recettes de stars

La vie des stars peut parfois faire rêver… mais leur cuisine aussi ! Carla Bruni a cédé à la mode des stars qui proposent leurs recettes favorites, en postant sur son Instagram une délicieuse salade d’artichauts au parmesan.

Et les ingrédients sont simples : trois artichauts, un oignon, du parmesan, de l’huile d’olive, du sel, du poivre et quelques gouttes de citron. Le tout bien mélangé, et hop, « délicieuse salade ».

Bon appétit !