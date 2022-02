15 février 2022

Ingrid Chauvin est très amoureuse

Ingrid Chauvin a profité de la Saint-Valentin pour célébrer l’amour, et son amour pour son nouveau chéri, le photographe Philippe Warrin.

Evoquant sur Instagram à la fois la lassitude et les doutes, « fatiguée ou abîmée », la comédienne salue « cette énergie amoureuse » qu’elle a retrouvée, grâce à « un rendez-vous inachevé qui vient combler un manque jusqu’alors invisible ».

Ingrid Chauvin a même lancé un parfum pour célébrer l’amour, disponible sur son site Internet !

Sam Asghari fait une belle déclaration à Britney Spears

Sam Ashgari est très amoureux de sa chérie Britney Spears, et il a donné ses conseils sur Instagram pour être un homme bien : « Votre capacité à être d’accord avec votre femme, même si vous n’êtes pas d’accord est la clé pour une vie heureuse ».

« Une femme heureuse, une vie heureuse », explique le danseur et fiancé de Britney Spears en légende d’une photo de lui et de sa Valentine, car, comme il le dit si bien : « Les femmes sont les humains les plus puissants sur Terre ».