14 février 2022

Emma Roberts dénonce le harcèlement des paparazzi pendant sa grossesse

Emma Roberts avait un énorme coup de gueule à faire passer. L’actrice d’American Horror Story a dénoncé la façon « dégueulasse » dont les paparazzi l’ont traquée pendant sa grossesse. La jeune femme de 31 ans est devenue maman d’un garçon, Rhodes, l’année dernière.

« La façon dont j’ai été suivie et traitée quand j’étais enceinte était dégueulasse. Je conduisais pour me rendre à mon rendez-vous chez le médecin et ils me suivaient de tellement près. A un moment, je leur ai dit de ne pas faire ça, parce que j’étais dans mon huitième mois de grossesse, mais ils s’en fichaient. Ce n’est certainement pas l’aspect le plus amusant et créatif du métier », a-t-elle déploré dans les pages de Tatler.

Lena Situations a rencontré Rihanna (et prépare sa nouvelle vie à Los Angeles)

Rosario Dawson et Cory Booker auraient rompu

Ce n’est peut-être pas la meilleure Saint-Valentin pour Rosario Dawson. A en croire People, l’actrice et le sénateur du New Jersey, Cory Booker, se seraient séparés.

Le couple s’était rencontré grâce à un ami commun en 2018 et avait confirmé leur relation l’année suivante. La comédienne avait été d’un grand soutien lorsque l’homme politique s’était lancé dans la primaire démocrate en vue des élections présidentielles américaines.

Ni Rosario Dawson ni Cory Booker n’ont pour l’instant souhaité réagir.