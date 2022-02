14 février 2022

Channing Tatum avait peur d’être père célibataire

Channing Tatum craignait d’élever son enfant seul, après son divorce de Jenna Dewan, mais finalement, cela se passe bien. Le comédien s’est confié auprès de V Man sur sa vie avec sa fille Everly, âgée de huit ans.

« Je sais que j’aimais agir et jouer à faire semblant et à faire des choses magiques, mais je ne savais tout simplement pas si j’allais être capable de la rencontrer à son niveau, surtout maintenant que je suis un père célibataire. Explique-t-il. J’avais doublement peur. Serais-je capable de faire toutes les choses qu’une mère devrait faire ? Ce qu’une mère, en tant que femme, peut faire pour son enfant. Et puis, au fur et à mesure que ce voyage se déroulait, je me suis rendu compte que tout ce que j’avais à faire était d’entrer dans son monde et de faire tout ce qu’elle voulait faire. »

Désormais, Channing Tatum est en couple avec Zoe Kravitz, tandis que son ex, Jenna Dewan, est mariée à Steve Kazee.

Arnold Schwarzenegger serait trop bavard

Arnold Schwarzenegger, une pipelette ? Le comédien a révélé sur le plateau du Jimmy Kimmel Live que sa fille Katherine refusait de lui dire le sexe de son bébé à venir, car il serait, selon lui, « incapable de se taire ».

« Je ne sais vraiment pas (le sexe). Mais je foire souvent tout, parce que je ne sais pas me taire, a-t-il expliqué. Il se pourrait très bien qu’ils sachent, je n’en ai aucune idée, je ne pense pas, parce que je me souviens que mon (ex) femme n’a jamais voulu savoir. C’était toujours un jeu de devinettes. Je pense que, comme Katherine ressemble beaucoup à Maria, elle ira probablement dans la même direction et ne voudra pas savoir. C’est juste une supposition, et elle ne peut pas non plus me faire confiance. »

Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt attendent leur deuxième enfant ensemble.