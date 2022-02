Un Britannique à Paris. Ce vendredi, Tom Holland parcourait les rues de la capitale française dans le cadre de la tournée promotionnelle du film Uncharted, adaptation du jeu vidéo sur grand écran dont la sortie est prévue pour mercredi prochain. Après plusieurs interviews accordées à des médias français toute la journée, dont une sur le plateau du 19.45 diffusée hier soir sur M6, le comédien a décidé de réserver une surprise à quelques centaines de ses fans.

Lors de l’avant-première du long-métrage, organisée au Grand Rex, Tom Holland s’est tout simplement pointé comme si de rien n’était. Sur des images publiées sur Twitter par la salle de cinéma, on voit même l’acteur s’asseoir pour assister aux premières minutes du film. Mais avant cela, celui qui endosse aussi le costume de Spider-Man a pris la parole… Et ce n’est visiblement pas lui qui a eu l’idée de s’incruster à la séance.

« Longue vie à McFly et Carlito »

« J’ai perdu un pari contre McFly et Carlito. Donc écoutez… McFly et Carlito sont les personnes les plus extraordinaires que j’ai rencontrées dans ma vie. J’ai passé un moment merveilleux à leurs côtés et je ne suis pas sûr de revivre une telle expérience un jour. C’était un moment magique. Longue vie à eux deux », a déclamé Tom Holland en lisant un texte écrit sur une feuille de papier. Nul doute qu’on devrait donc le voir apparaître très prochainement sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito.

La nouvelle de sa présence dans la salle de cinéma s’est inévitablement vite répandue sur les réseaux sociaux. En sortant, l’acteur est donc passé faire un petit coucou à la horde de fans qui l’attendaient à l’extérieur. L’histoire ne dit pas s’il est reparti en voiture ou en tissant des toiles d’araignée.