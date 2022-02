Il avait déjà souffert du Covid-19 en mars 2020 et s’en était rapidement remis. Le prince Charles a attrapé le virus pour la seconde fois et s’est placé en isolement, ont annoncé ses services, ce jeudi.

L’héritier de la Couronne britannique a été testé positif ce jeudi, précise Clarence House.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.