9 février 2022

Si parfois Kanye West veut le retour de Kim Kardashian, ça n’inquiète pas Julia Fox

La vie ne doit pas être toujours facile pour Julia Fox, en couple avec Kanye West dont le divorce d’avec Kim Kardashian se passe mal. Alors que le rappeur a fait savoir plusieurs fois qu’il aimerait que la mère de ses enfants revienne à la maison, son actuelle copine n’en prend pas ombrage. « Je pense qu’il reste encore des sentiments résiduels, et c’est normal, c’est humain. Je sais aussi qu’il est avec moi maintenant. Et c’est tout ce qui compte », a-t-elle expliqué au micro du podcast Call Her Daddy.

Rosie Huntington-Whiteley a accouché

Eva Longoria n’a pas besoin de choisir entre pain au chocolat et chocolatine

Eva Longoria a trouvé la parade à l’éternel débat « pain au chocolat » contre « chocolatine » : elle ne mange ni pain, ni chocolat ! Si ce n’est bien évidemment pas en ces termes qu’elle a évoqué son régime, la star a révélé lors d’une interview à Women’s Health qu’elle détestait en effet les sucreries, le chocolat, et le pain. « Les olives, bretzels, pop-corn, chips, c’est mon truc. Je n’aime pas les sucreries ou le chocolat, et les gens me détestent pour ça. Le pain, aussi. Je déteste le pain. Je ne suis jamais tenté par les paniers de pain », a-t-elle révélé. Cela suffira-t-il à mettre fin à ce débat qui fait rage ?