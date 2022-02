8 février 2022

Avril Lavigne annule sa tournée européenne

Les années se suivent… et se ressemblent depuis le début de la pandémie. Avril Lavigne a encore repoussé les dates de sa tournée européenne. La chanteuse canadienne devait venir en Europe au mois de mars 2020. De nouveaux concerts avaient été annoncées pour 2022. Et ses fans devront finalement attendre un an de plus. En cause, forcément, la résurgence du Covid-19 avec la propagation du variant Omicron.

« A cause des problèmes relatifs à la pandémie, il y a une série de restrictions pour voyager et dans les salles d’un pays à l’autre ce qui rend la tournée impossible à faire », a annoncé la chanteuse dans un communiqué relayé par le NME

Avril Lavigne a dévoilé sur Instagram les nouvelles dates de ses concerts et elle commencera par Paris le 12 avril 2023.

Britney Spears clashe des trolls (et sa sœur au passage)

Justin Bieber et Conor McGregor se rencontrent par hasard aux Bahamas

Justin Bieber jouait tranquillement au tennis sous le soleil des Bahamas il y a quelques jours, quand il a été interrompu dans son service par… Conor McGregor, qui passait par là. Le chanteur canadien et le champion de MMA irlandais se sont donc dit bonjour chaleureusement, le sportif ne manquant pas d’immortaliser leur rencontre sur ses réseaux sociaux.

« J’ai encore croisé Justin Bieber aujourd’hui. Aux Bahamas ! Je le croise toujours par hasard, sorti de nulle part, j’adore ce gamin ! », a expliqué le lutteur.