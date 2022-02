7 février 2022

Papa depuis trois mois, Vianney est épuisé

Être papa, c’est du boulot ! Vianney en fait l’expérience depuis trois mois et la naissance de son fils. Le chanteur, déjà beau-père d’une fille qu’il élève avec Catherine Robert, sa compagne, est un papa crevé ! Le musicien a en effet révélé à Télé 7 Jours avoir un niveau de fatigue « élevé ».

« Il est corrélé avec mon niveau de bonheur, donc j’encaisse plutôt bien. Devenir père est une découverte très personnelle. C’est un océan de bonheur avec, bien sûr, des vents un peu contraires, et, parfois, des tempêtes, mais ça va. C’est toute la beauté de cette aventure », explique-t-il.

Awkwafina quitte Twitter à cause des trolls

Awkwafina a décidé de quitter Twitter. Accusée d’appropriation culturelle par des trolls lui reprochant son accent dans ses chansons, la star s’est retirée du réseau social après avoir expliqué ses raisons.

« En tant que POC (personne de couleur) non noire, je maintiens le fait que j’écouterai toujours et travaillerai sans relâche pour comprendre l’histoire et le contexte de l’AAVE, ce qui est jugé approprié ou rétrograde envers le progrès de TOUS et de TOUS les groupes marginalisés. Mais je dois souligner : se moquer, rabaisser ou être méchant de quelque manière que ce soit aux dépens des autres est : Simplement. Pas. Ma. Nature. Cela n’a jamais été le cas », a posté cette native du Queens, un quartier très populaire de New York.

« Je pense qu’en tant que groupe, les Asiatiques américains essaient toujours de savoir ce que ce chemin signifie pour eux. Ce qui est correct et ce qu’ils ne peuvent pas faire », ajoute-t-elle.