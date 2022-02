Il a décidé de ne pas faire un secret de son cancer du poumon. Fin janvier, Florent Pagny annonçait qu’on lui avait diagnostiqué une tumeur cancéreuse inopérable. « Je vais entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie », expliquait-il dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Le chanteur a de nouveau choisi le réseau social pour donner de ses nouvelles ce samedi.

« Chimio commencée mais la vie continue », écrit l’interprète de Savoir aimer pour accompagner une photo sur laquelle il est aux côtés de Patrick Fiori, Patrick Bruel et Jean-Charles Papi. « Très belle journée en Corse avec mes camarades de chant », ajoute-t-il.

Sur l’île de beauté, Florent Pagny est parti tourner le clip d’une chanson qui apparaîtra sur Corsu Mezu Mezu 2, le deuxième opus de la compilation de titres corses portée par Patrick Fiori. Sur différentes stories postées par Patrick Bruel, on a pu observer les quatre chanteurs sur la Pointe de la Parata, non loin d’Ajaccio, répéter et enregistrer la vidéo musicale. « C’était chouette. Une belle journée », a conclu l’interprète de Casser la voix.

Vianney lui témoigne son affection

Alors que Florent Pagny était donc en bonne compagnie en Corse, un autre artiste a souhaité lui rendre hommage. Lors d’un live Instagram, Vianney a réagi pour la première fois à l’annonce du cancer du poumon de son camarade de The Voice. Après six minutes de discussion avec ses abonnés, le chanteur lui a dédié une reprise de Et un jour, une femme.

« Le plus important, c’était que je m’adresse à Florent directement. Je voulais lui dire tout mon soutien, évidemment. On s’est éclatés à The Voice et pour ceux qui ne le savent pas, je dois beaucoup à Florent. Mes premiers concerts, c’était avec lui, en première partie », a témoigné Vianney. Pas certain que son ami soit sur son compte Instagram pour suivre sa prestation en direct, le chanteur a assuré qu’il lui raconterait « à The Voice bientôt, en espérant que tu sois avec nous ». Les deux coachs sont à retrouver pour les auditions à l’aveugle du télécrochet, tournées en fin d’année dernière, samedi prochain sur TF1.