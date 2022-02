La famille Vergara s’agrandit. Nabilla a annoncé une grande nouvelle vendredi : elle et son mari Thomas vont devenir parents pour la deuxième fois. « Nous avons gardé ce petit secret un long moment afin de profiter pleinement de notre bonheur en famille, mais aujourd’hui il est temps de partager notre bonheur avec vous, mon ventre s’arrondit de jour en jour », a-t-elle indiqué sur son compte Instagram.

Bien évidemment, la déclaration est accompagnée de trois photos. Sur les deux premières, Nabilla, Thomas et leur fils Milann tiennent la photo (en 3D) de l’échographie. Sur la dernière, le petit garçon âgé d’un peu plus de deux ans montre fièrement le premier cliché de son petit frère ou de sa petite sœur.

« Je réalise pas que je vais être maman une deuxième fois »

Quelques instants plus tard, la star des réseaux sociaux a pris la parole sur Twitter pour annoncer sa grossesse d’une autre manière. « Je réalise pas que je vais être maman une deuxième fois », a-t-elle lancé à ses 2,7 millions d’abonnés à la veille de son anniversaire.

Lors de la promotion de la série documentaire Nabilla : Sans filtre au mois de novembre dernier, Nabilla s’était confiée sur son envie d’avoir un deuxième enfant. « C’est vrai qu’avec Thomas, on aimerait beaucoup agrandir notre famille. Milann a deux ans, c’est déjà un vrai petit garçon. On ne sait pas quand exactement mais on sent que ce sera bientôt le moment », avait-elle révélé à nos confrères de Femme Actuelle. Un peu de patience avant de découvrir le sexe du bébé et la date de son arrivée prévue sur Terre.