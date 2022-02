4 février 2022

John Stamos fait une belle déclaration d’amour à sa femme

Quatre ans que John Stamos et Caitlin McHugh sont mariés, et pour célébrer ce bel anniversaire, le comédien a rendu un touchant hommage à son épouse.

« Il y a des couples qui se rencontrent au travail. D’autres grâce à leurs amis. D’autres sur des applications de rencontre. J’ai rencontré ma femme sur une série télévisée appelée New York Unité Spéciale, où je jouais un agresseur qui tentait de la mettre enceinte contre son gré en faisant des trous dans mes préservatifs. J’avais déjà 47 enfants, mais en voulais un de plus. Cela m’a pris sept ans, mais j’ai fini par avoir un enfant avec ma chérie Disney, Catilin McHugh, et je n’ai jamais été aussi heureux. Joyeux anniversaire de mariage à la meilleure femme, mère, amie et soutien, en particulier ces trois dernières semaines », a-t-il posté sur Instagram, en légende d’une photo de sa chérie et lui devant une tombe de la maison hantée de Disneyland sur laquelle est écrit « à jamais ensemble ».

Olivier Rousteing habille Carla Bruni pour un projet secret

Olivier Rousteing a publié sur Instagram une vidéo d’un essayage avec Carla Bruni, pour un « projet secret » qui « arrivera bientôt ». « Mon amour », a-t-il écrit en légende de la courte vidéo, sur laquelle on peut voir la chanteuse essayer une magnifique robe longue à manches courtes, et une mini-robe qui lui va parfaitement.

De quoi peut-il bien s’agir ? Un nouveau défilé ? Un nouvel album ? Le mystère est (pour l’heure) encore entier.

Carla Bruni était remontée sur les podiums en septembre 2021 pour Balmain. Preuve, s’il en est, de la complicité entre le directeur artistique de la maison et la musicienne.