L’acteur Gérard Depardieu conteste ce jeudi devant la cour d’appel de Paris la mise en examen fin 2020 pour « viols » et « agressions sexuelles » dont il fait l’objet, selon une information de nos confrères de BFM TV.

L’acteur, âgé de 73 ans, a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris sur cette demande de nullité de sa mise en examen concernant des faits qu’il « conteste totalement ».

La comédienne et danseuse, Charlotte Arnould, avait expliqué à la gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône), fin août 2018, avoir été violée quelques jours plus tôt à deux reprises au domicile parisien de la star, un hôtel particulier du 6e arrondissement.

Une juge d’instruction parisienne a mis en examen Gérard Depardieu le 16 décembre 2020 pour « viols » et « agressions sexuelles », le laissant libre sans contrôle judiciaire. A la suite de cette décision, Charlotte Arnould, a pris la parole mi-décembre sur Twitter pour dévoiler son identité.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR