1er février 2022

Salma Hayek offre un selfie au naturel à ses fans

Salma Hayek a profité du #SelfieSunday pour se présenter sans maquillage ni filtre à ses abonnés Instagram. Et le moins que l’on puisse dire est que l’actrice est toujours aussi splendide. Une photo qui a déjà obtenu plus de 762.000 mentions « j’aime », et suscité les commentaires admiratifs des fans de la comédienne. Et l’on ne peut qu’être d’accord !

Hailey Bieber partage sa recette de pizza toast

Jenifer est très émue en évoquant sa première maternité

Jenifer s’est prêtée à l’exercice de la Success Story du site Au Féminin. Le principe est simple : la musicienne se voyait proposer des photos retraçant sa carrière, et elle dévoilait ses souvenirs. Arrivée à la pochette du single Ma révolution, tiré de son deuxième album, Le passage, la star s’est remémoré avec tendresse cet épisode de sa vie : en effet, à l’époque, Jenifer venait de mettre au monde son premier enfant, Aaron.

« Je venais d’être maman. J’étais partagée entre le fait de repartir, retrouver le public et puis d’être une maman présente. J’ai réussi à combiner les deux, je pense comme toutes les mamans le font, comme toutes les mamans qui travaillent. Il faut trouver le bon équilibre pour faire en sorte de rester disponible pour les deux », a-t-elle partagé.