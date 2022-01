31 janvier 2022

Nick Cannon devrait bientôt être papa pour la huitième fois

Nick Cannon attend son huitième enfant ! Comme le montre TMZ, le producteur a été vu caressant le ventre arrondi de sa compagne lors d’une séance photo à Malibu. Selon les sources de la publication, l’événement servait aussi de révélation du genre de l’enfant, les invités lançant des ballons remplis de confettis bleus.

Une bonne nouvelle pour l’ex de Mariah Carey, alors que son fils Zen est décédé à l’âge de cinq mois en décembre.

Taylor Lautner a eu peur de sortir de chez lui après « Twilight »

Britney Spears demande à sa sœur de passer au détecteur de mensonges

La réconciliation n’est pas à l’ordre du jour entre Britney Spears et sa sœur Jamie Lynn. Après avoir menacé cette dernière d’une action en justice si elle continuait de citer son nom lors de sa tournée promotionnelle pour son autobiographie, l’interprète de Toxic a encore quelques flèches à décocher.

« Félicitations pour le best-seller… Je ne suis pas du tout surprise ! !! Tu as le culot de vendre un livre maintenant et de dire des conneries, mais tu mens comme tu as menti au sujet d’Alexa Nikolas !!!! J’aimerais que tu passes au détecteur de mensonges pour que tout le monde puisse voir que tu mens comme un arracheur de dents à mon sujet. J’aimerais que le Seigneur tout-puissant descende et montre au monde entier que tu mens et que tu te fais de l’argent sur mon dos », a lancé la popstar sur Instagram, en légende d’un extrait de l’émission The Talk qui évoquait le livre de sa sœur, Things I Should Have Said.