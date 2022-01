C’est l’heureuse nouvelle de la journée : Rihanna et ASAP Rocky attendent leur premier enfant. Pour l’officialiser, le couple a joué le jeu d’un shooting photos dans les rues de New York par le paparazzi Miles Diggs (avec le consentement des deux artistes, précise à juste titre le site Madmoizelle). On y découvre le rappeur et la chanteuse ravie (mais sous la neige), visiblement très contente de montrer son ventre arrondi.

BREAKING: Rihanna is pregnant!



Rihanna et ASAP Rocky vivraient une histoire d’amour depuis près de deux ans. Au printemps dernier, le rappeur avait officialisé leur relation en précisant que la chanteuse était la femme de sa vie. « Je pense que quand vous savez, vous savez. C’est la bonne. Elle vaut plus que des millions d’autres femmes », confiait-il au magazine GQ.