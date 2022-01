31 janvier 2022

Sarah Michelle Gellar et Selma Blair fêtent 24 ans d’amitié

Cela fait 24 ans que deux des plus grandes stars des années 2000, Sarah Michelle Gellar et Selma Blair sont amies, et, même si elles parlent sur Instagram de « société secrète », elles sont heureuses d’exprimer leur amour au grand jour.

« 24e rencontre annuelle de la Société Secrète. Tout le monde le fait. C’est juste que personne n’en parle », écrit l’ancienne tueuse de vampires…

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont très amoureux

C’est toujours le grand amour entre Kourtney Kardashian et Travis Barker. Les deux stars ont l’air fusionnelles et le prouvent !

Travis Barker a récemment posté sur Instagram une photo de lui embrassant goulûment son amoureuse, affirmant qu’il « mourrait pour elle ».

En réponse, la star de la téléréalité a assuré qu’elle aussi mourrait pour son chéri.

On espère pour eux qu’ils n’auront jamais à se le prouver !