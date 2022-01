28 janvier 2022

George Clooney et Brad Pitt ont réduit leur cachet pour les salles de cinéma

George Clooney et Brad Pitt sont très attachés à la sortie en salles de leurs films… à tel point qu’ils sont prêts à payer pour garantir que leur long-métrage ne soit pas diffusé en parallèle sur un service de streaming. C’est ce qu’a révélé l’ancien Dr Ross lors d’une interview pour Deadline. Le prochain film des deux stars, dont le titre n’a pas encore été révélé, sortira en effet en exclusivité au cinéma et c’est en grande partie grâce aux acteurs.

« C’était un moment excitant parce qu’il y avait une guerre d’enchères bizarres qui se produisait de temps en temps, et ça a fini par être assez extrême. Apple est arrivé avec un chiffre vraiment important pour Brad et moi. Et nous avons dit que nous aimerions prendre moins tant que nous pouvons garantir une sortie en salle, et ils ont dit génial », a confié George Clooney.

Halle Berry avait beaucoup bu avant de poster sa – fausse – photo de mariage

Halle Berry a avoué qu’elle était particulièrement alcoolisée au moment où elle a posté sa fausse photo de mariage avec son compagnon Van Hunt en début d’année. L’actrice et son boyfriend ont en effet fait croire à leurs proches (et aux fans de la star) qu’ils s’étaient dit « oui » dans la plus grande intimité, en publiant une photo dans une chapelle où ils s’embrassent, avec la légende « C’est officiel ». Sur la deuxième image de leur diaporama, ils avaient écrit « Nous sommes en 2022 », pensant faire une bonne blague à leurs proches. Sauf que personne n’a lu la deuxième image et tout le monde s’est empressé de les féliciter !

« C’est comme ça qu’on pensait que ça se passerait et que tout le monde serait genre "Bien joué Halle, bien joué Van !" Mais en cinq minutes, nous avons reçu plein de félicitations. Personne n’a compris. Au bout de 20 minutes, on s’est dit : "On est vraiment des cons." Tout le monde y croit… Tellement de gens ne swipent pas. Je ne savais pas que les gens ne passent pas à la photo suivante. Maintenant, je ne ferai plus jamais de swipes parce que je sais que personne ne regarde ce genre de conneries », a-t-elle expliqué dans l’émission The Tonight Show with Jimmy Fallon.

La prochaine fois que Halle Berry souhaite faire une blague à ses « proches », peut-être devrait-elle éviter de la partager sur son compte aux 7,5 millions d’abonnés…