26 janvier 2022

Johnny Marr et Morrissey s’écharpent encore

L’ambiance n’est toujours pas au beau fixe entre les anciens Smiths. Johnny Marr, a, en effet, répondu à la demande de Morrissey d’arrêter de le mentionner dans ses interviews, et de « discuter à la place de ta propre carrière, tes propres réussites solo, instoppables, et ta propre musique », sur son site Web.

Une demande dont, visiblement, Johnny Marr n’a pas grand-chose à faire. « Les "lettres ouvertes" ne se font plus vraiment, depuis 1953. Tout est sur les réseaux sociaux maintenant. Même Donald J Trump l’a compris. Et puis, ce truc de fake news… C’est un peu 2021, non ? », a-t-il tweeté en réponse.

Ambiance.

Tiffany Haddish se moque de son arrestation pour conduite sous influence

La comédienne Tiffany Haddish a récemment été arrêtée pour conduite sous influence, pour laquelle elle a réglé une caution de 1.666 $ (soit 1.476 €). Une mésaventure qu’elle a évoquée avec humour au Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

« Je priais Dieu de m’envoyer un nouveau mec. Un homme bon. Et mon voeu a été exaucé, puisque Dieu m’en a envoyé quatre en uniforme. Je ne m’attendais pas à ça. Pas du tout. Et maintenant, j’ai un super avocat, et on va gérer ça. Il faut juste que j’arrive à mieux formuler mes prières à Dieu », a-t-elle affirmé.