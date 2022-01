24 janvier 2022

Des fans d’Ana de Armas portent plainte pour l’avoir coupée au montage de « Yesterday »

Des fans d’Ana de Armas ont été très déçus de ne pas la voir dans Yesterday, après avoir loué le film sur Amazon Prime. La comédienne est pourtant présente dans la bande-annonce. Conor Woulfe et Peter Michael Rosza poursuivent donc Universal, le producteur du film, en justice, et réclament pas moins de 5 millions de dollars !

« Parce que les consommateurs se sont vus promettre un film avec Ana De Armas par la bande-annonce de Yesterday, mais ont reçu un film sans aucune apparition d’Ana de Armas, ces consommateurs n’ont rien reçu de valeur pour leur location ou leur achat », peut-on lire dans le procès-verbal, selon Variety.

Bella Hadid explique pourquoi elle a arrêté de boire

Bella Hadid ne boit plus, et elle a une bonne raison : la mannequin a en effet révélé à InStyle que l’alcool lui causait une « horrible anxiété ». « J’aimais l'alcool et c’est arrivé à un point où même moi, j’ai commencé à, vous savez, annuler des soirées quand je sentais que je ne serais pas capable de me contrôler », révèle-t-elle.

Bella Hadid est donc maintenant sobre, et tout va pour le mieux ! « Je ne ressens pas le besoin (de boire de l’alcool) parce que je sais comment cela m’affectera à trois heures du matin lorsque je me réveillerai avec une anxiété horrible en pensant à cette chose que j’ai dite il y a cinq ans. Il y a tout simplement cet effet sans fin de la douleur et du stress pour ces quelques verres qui n’ont pas vraiment fait grand-chose », explique la top-modèle.