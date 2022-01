Le créateur du parfum Angel l’avait pris sous son aile. Le couturier Thierry Mugler, décédé ce dimanche, a relooké le « Papillon de lumière » Cindy Sander après son humiliation lors de son audition à Nouvelle Star en 2008. Le créateur lui a également confié de 2014 à 2016, le rôle de meneuse de revue dans The Wyld, la comédie musicale qu’il a créée et mise en scène à Berlin. « Aujourd’hui, mon cœur est lourd, vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n’y croyait, mon papa de cœur », a tendrement écrit la chanteuse ce lundi sur Instagram en légende d’une photo d’elle et du couturier.

Et de poursuivre : « Vous m’avez transformé donner une chance incroyable de monter sur la plus belle scène d’Europe. Vous étiez mon pilier. Vous avez changé ma vie. Et aujourd’hui vous rejoignez les étoiles. Je vous dis encore un grand merci. Pour tout ce que vous avez accompli pour moi. Vous resterez à jamais mon étoile. »

« Elle ne méritait pas la vague d’agressivités insultantes »

« J’ai découvert Cindy dans Nouvelle Star. Elle gesticulait trop, elle était en surpoids, mal chorégraphiée, mal lookée, mais elle ne méritait pas la vague d’agressivités insultantes qu’elle a reçues des jurés. Elle y a réagi avec assurance et sérénité », avait déclaré Thierry Mugler en 2017 dans les colonnes du Parisien.

Et d’ajouter : « Et puis elle avait de jolis yeux, de belles épaules. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire. » Le couturier s’empresse de la contacter. « J’ai mis longtemps à répondre, car j’ai cru à une blague », avoue-t-elle.

« Je pense qu’elle est la chanteuse joyeuse, sincère, naturelle, légère, saine dont la France a besoin, s’enthousiasmait-il auprès de nos confrères du Parisien. J’ai mis en scène une tournée de Beyoncé, j’ai travaillé avec Mylène Farmer, George Michael ; j’aime les voix et les personnalités. Cindy a les deux. Elle me l’a prouvé pendant deux ans. » Un pari réussi puisque, grâce à son parrainage, Cindy Sander s’est transformée en « Cindyrella », comme il l’appelait.