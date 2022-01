Les obsèques de l’acteur Gaspard Ulliel, qui a trouvé la mort à 37 ans après un accident de ski, sont prévues jeudi à Paris, a indiqué son agent Laurent Grégoire à l’AFP samedi. La cérémonie doit avoir lieu en l’église Saint-Eustache, a ajouté l’agent, qui n’a pas donné d’autre précision.

La mort accidentelle de Gaspard Ulliel a suscité une multitude d'hommages à un homme qui menait une carrière brillante et était très apprécié dans le milieu du cinéma. Une enquête a été confiée par le parquet d’Albertville (Savoie) à la CRS Alpes pour éclaircir les circonstances de la collision fatale entre Gaspard Ulliel et un autre skieur, survenue mardi dans la station de La Rosière, à Bourg-Saint-Maurice.

La procureure d’Albertville, Anne Gaches, a précisé que Gaspard Ulliel était « entré en collision avec un autre skieur (…) alors qu’il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient » sur une autre piste du domaine skiable de la Rosière. A l’arrivée des secours, l’acteur était immobile, inconscient dans la neige, et l’autre skieur était indemne.

Il avait fini de tourner le film « Plus que jamais »

Au cours d’une carrière éclectique, Gaspard Ulliel avait tourné aux côtés de grands noms du cinéma, comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Avec sa légère balafre liée à une griffure de chien dans l’enfance, il était également le visage d’un parfum Chanel.

Il menait une carrière en France mais aussi à l’international et sera à l’affiche de la série Marvel Moon Knight, diffusée dès le 30 mars sur Disney+. Il était récemment en tournage pour une série de Xavier Giannoli attendue sur Canal+, a rapporté son agent à l’AFP, et avait fini de tourner Plus que jamais, aux côtés de Vicky Krieps et Liv Ullmann.