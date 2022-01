Liev Schreiber et Jon Voight ont travaillé presque dix ans ensemble dans la série Ray Donovan et ils avaient une règle : ne jamais parler politique sur le plateau. En effet, si les deux acteurs s’adorent, ils se placent pour ainsi dire aux deux extrêmes de l’échiquier politique.

Jon Voight est un républicain et fervent supporter de Donald Trump, tandis que Liev Schreiber se place à l’extrême gauche du camp démocrate, dans la mouvance de Bernie Sanders. Du coup, pour éviter les embrouilles, les deux compères ont très vite passé un accord. « Jon et moi avons convenu un arrangement il y a des années qui consiste à ne pas parler de politique. C’est juste quelque chose dont on ne veut pas dans l’environnement de travail », a expliqué Liev Schreiber à TV Line.

Pas facile tous les jours

« Nos boulots sont assez difficiles comme ça sans qu’on se rajoute ce genre de non-sens par-dessus. Alors pour le court moment durant lequel on travaillait ensemble, on n’en parlait pas », a poursuivi Liev Schreiber. Evidemment, au fil des années et, surtout, face aux frasques de l’ex-locataire de la Maison Blanche, les deux acteurs n’ont pas manqué de s’écharper en dehors du tournage, notamment sur Twitter. Malgré tout, leur amitié reste intacte. « J’aime Jon. Je ferai n’importe quoi pour lui » , a conclu Liev Schreiber.

La saga Ray Donovan s’est terminée avec un long-métrage venant donner un dénouement aux sept saisons de la série, à découvrir sur la plateforme VOD de Canal+.