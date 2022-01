20 janvier 2022

John Malkovich : privé de sa suite dans un palace italien pour cause de passe sanitaire expiré

John Malkovich était à Venise pour deux jours de tournage, et avait réservé une suite dans un palace pour l’occasion, mais n’a pu y rentrer. En cause, son passe sanitaire, expiré. Il a alors dû se rabattre sur un appartement.

L’hôtel, contacté par l’AFP, se refuse à tout commentaire, invoquant le « respect de la vie privée ».

L’Italie fait face à une importante hausse des contaminations dues au variant omicron, et a appliqué un protocole strict. A partir du 1er février, toute personne de plus de cinquante ans devra être vaccinée, sous peine d’une amende de cent euros.

Niall Horan répond à la nouvelle publicité de Twitter

Chrissy Teigen fête six mois de sobriété

Chrissy Teigen est sobre depuis six mois, et « plus heureuse et présente que jamais ».

La star a marqué le coup en postant un touchant message sur Instagram, dans lequel elle fait l’éloge de sa sobriété.

« Six mois sans alcool. Honnêtement, c’est un peu naze de le dire, parce que même si je ne ressens pas de besoin à l’heure actuelle, le temps n’est pas passé si vite. Je ne serai pas aussi excitée avant d’avoir atteint un palier plus important, comme cinq ans, et parfois je ne sais même pas si je ne reboirai pas un jour. Je ne sais pas ce que je fais, mais je sais quelques trucs : j’ai de l’énergie à revendre, moins d’anxiété (plus de benzos !) et je suis plus heureuse et présente que jamais », a-t-elle publié.