19 janvier 2022

Amy Schumer va bien après son opération contre l’endométriose

Amy Schumer se sent « enfin » bien, après avoir été opérée pour son endométriose. La star a partagé ce mardi une photo d’elle sur Instagram, sur laquelle on la voit souriante, à la plage, donnant en légende des nouvelles de sa santé.

« Je me sens bien. Enfin. Ce fut un cheminement, merci à@seckinmd (endo) et@jordanternermd (lipo) de m’avoir aidé à retrouver ma force. Jamais je n’aurais pensé que je ferais autre chose que parler, après que mon utérus ne s’est pas contracté pendant deux ans et demi, et avoir passé 40 ans. @paulvincent22 vicki Lee (acupuncture), ma copine Nicole, mes amis et ma famille. Allons-y », a-t-elle posté.

Amy Schumer a longtemps détaillé son combat contre l’endométriose et a subi une hystérectomie en septembre dernier.

Javier Bardem a menti pour décrocher son rôle dans « Being The Ricardos »

Mathilde Seigner fait une pause pour s’occuper de sa maison de campagne

Mathilde Seigner a beaucoup tourné ces derniers temps, et il est temps pour la comédienne de faire une pause ! Comme elle l’a expliqué à Nous Deux, elle s’est aménagée un peu d’espace dans son emploi du temps afin de pouvoir profiter de plusieurs mois sans tournage pour s’occuper de sa maison de campagne.

« C’est volontaire. J’avais de belles propositions, mais je les ai déclinées. Je me suis acheté une maison dans le Sud. Je vais en profiter, l’aménager et tout simplement vivre. Je vais remonter à cheval. J’avais un peu arrêté parce que mon travail était extrêmement accaparant. Faire des pauses permet de retrouver "l’envie d’avoir envie", comme disait mon ami Johnny [Hallyday]. Parce que, quand on enchaîne, on fait des choses moyennes aussi, et je souhaite faire des choses vraiment bien », explique-t-elle à la publication, ajoutant qu’elle a aussi envie de prendre du temps loin des comédies, et se réorienter vers les drames.