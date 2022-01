18 janvier 2022

Cardi B veut se faire tatouer le visage

Est-ce une nouvelle lubie ou bien ira-t-elle jusqu’au bout ? Toujours est-il que Cardi B envisage de se faire tatouer le prénom de son fils sur le visage. C’est ce qu’elle a déclaré sur Twitter, alors que le monde (en tout cas ses fans) attend de savoir enfin comment s’appelle son deuxième enfant né en septembre dernier.

Inquiets, les twittos lui ont rappelé que, pas plus tard qu’il y a six mois, elle était « chaque jour reconnaissante » d’avoir renoncé à se faire tatouer le visage à 16 ans…

Bella Hadid s’habille toute seule depuis deux ans

Avec la pandémie, les occasions de sortir sont rares et donc le besoin d’avoir une styliste aussi. Résultat, « depuis deux ans environ », Bella Hadid compte sur elle-même pour choisir ses tenues. « Je me sentais tellement bizarre mentalement que c’était devenu compliqué de m’habiller correctement pour sortir de chez moi, en particulier avec l’angoisse que (des paparazzi) se trouvent dehors et tout ce genre de choses. Au cours de ces 12 derniers mois, c’était vraiment important pour moi de savoir si on parlait de mon look, s’il était apprécié ou non, parce que c’est mon propre style », a confié le mannequin au Wall Street Journal Magazine.

Et pour être sûr de ne pas se tromper, elle semble opter pour la méthode Marie Kondo. « Je me demande si cette tenue me rend heureuse, si je me sens bien dedans et à l’aise », a-t-elle expliqué.