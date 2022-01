17 janvier 2022

Pensant être enceinte, Drew Barrymore a été rassurée par Courteney Cox sur le tournage de Scream

Alors qu’elle tournait Scream avec Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell, Drew Barrymore, âgée alors de 21 ans, a été persuadée qu’elle était enceinte. Paniquée, elle s’est alors tournée vers l’interprète de Monica dans Friends. « Je me rappelle, pour une séance photo pour l’affiche du film, je faisais une crise de nerfs parce que j’avais la fausse sensation d’être enceinte. Je n’arrêtais pas de te demander ''comment on sait si on est enceinte ? On doit faire les photos de cette affiche, mais oh mon Dieu, je viens de commencer à sortir avec quelqu’un, comment on sait ?'' », s’est-elle remémoré lors d’une interview conjointe avec ses co-stars sur le plateau de son émission, The Drew Barrymore Show.

Heureusement pour elle, Courteney Cox était « la personne la plus mature et sûre dans la pièce ».

« J’étais la plus âgée, et la bonne personne à qui parler », confirme la comédienne.

Pour le défilé de sa collection Automne/Hiver 2022, Prada s’est adjoint les services non pas d’une, mais de deux stars de cinéma !

Kyle MacLachlan, acteur fétiche de David Lynch (Blue Velvet, Dune, et surtout Twin Peaks et connu pour son rôle d’Orson Hodge dans Desperate Housewives, et Jeff Goldblum (Jurassic Park, Independance Day) ont tous deux défilés, le premier dans une tenue bleu clair, vêtu d’une longue veste marine, et le second dans une magnifique tenue noire, col roulé et manteaux à manchons de fausse fourrure.

« Nous pensions à des pièces qui ont un sens », explique Prada dans un communiqué.

Ce défilé marque les deux ans de collaboration entre Miuccia Prada et Raf Simons, tous deux co-directeurs créatifs.