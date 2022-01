Elle ne remontera pas sur scène dans deux mois comme prévu. En raison de la prolongation de sa convalescence en raison d’un problème de santé, Céline Dion ne pourra pas assurer le show à partir du 9 mars prochain aux Etats-Unis et au Canada. Les 19 représentations qu’elle devait donner ont toutes été annulées, sans date de report.

« J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins, a écrit Céline Dion dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Nos spectacles demandent beaucoup d’organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd’hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. »

« Des spasmes musculaires graves et persistants »

Dans un communiqué, la production a, quant à elle, donné plus de détails sur le problème de santé que rencontre la star. « Elle a récemment été traitée pour des spasmes musculaires graves et persistants qui l’empêchent de performer, et son rétablissement prend plus de temps qu’elle ne l’espérait », est-il écrit.

« Son équipe médicale continue d’évaluer et de traiter son cas », conclut le message qui se veut rassurant. La partie européenne de sa tournée, censée démarrer le 25 mai à Birmingham en Angleterre, est maintenue.