14 janvier 2022

Letitia Wright reprend le tournage de « Black Panther 2 »

Letitia Wright est de retour sur le tournage de Black Panther 2. L’actrice, qui s’était blessée il y a cinq mois après une chute lors d’une cascade, était jusque-là en convalescence. Les responsables de Marvel avaient révélé que l’interprète de Shuri s’était en effet fracturé l’épaule en plein tournage. Dans la mesure où l’héroïne devait avoir un rôle beaucoup plus important dans cette suite des aventures du super-héros wakandais, il était impossible de continuer à travailler et le tournage avait tout simplement été interrompu.

D’après les agents de la star, cités par la BBC, tout serait désormais rentré dans l’ordre. L’absence de l’actrice ne semble pas avoir perturbé le planning puisque le film est toujours prévu pour une sortie en novembre prochain.

Zendaya a tenu à rendre un hommage ému à la légende de la musique Ronnie Spector, après sa mort en début de semaine. L’actrice de Spider-Man, qui doit interpréter la chanteuse dans un biopic qui lui est consacré, a fait part de sa gratitude envers l’artiste, qui l’avait accueillie pour lui raconter sa vie.

« Cette nouvelle me brise le cœur. Parler d’elle comme si elle n’était pas avec nous est étrange car elle est si incroyablement pleine de vie. Il n’y a pas un seul moment où je l’ai vue sans ses lèvres rouges emblématiques et ses cheveux épais, une vraie rockstar jusqu’au bout des ongles. Ronnie, avoir pu te connaître a été l’un des plus grands honneurs de ma vie », a-t-elle posté.

Le film, qui n’a pas encore de titre officiel, et était produit par Ronnie Spector elle-même, racontera les débuts de la carrière de celle qui allait exploser avec les Ronettes.