13 janvier 2022

Ryan Dorsey rend hommage à Naya Rivera pour ce qui aurait été ses 35 ans

Ce mercredi, Naya Rivera aurait eu 35 ans. L’occasion pour celui qui a été son mari de célébrer l’actrice de Glee décédée en 2020, avec un post émouvant partagé sur Instagram.

« J’ai fait la visite aujourd’hui pour te voir, pour passer un peu de temps. J’ai grimpé la colline, les souvenirs défilant dans mon esprit pendant que je conduisais… La fin est inévitable pour toutes nos vies, je croise d’autres personnes qui font de même, j’en vois qui essuient des larmes… », a-t-il posté en légende d’une photo où on peut voir l’actrice, hilare, avec leur fils, Josey, six ans.

« Je regarde le ciel et remarque le temps qu’il fait… Je suppose que j’essaie de distraire mon esprit mais la réalité revient vite personne ne sait… pourquoi. Pourquoi tu devais nous laisser derrière toi. J’espère que ça devient plus facile avec le temps, mais toujours est toujours, et je ne saurai jamais pourquoi… », a-t-il conclu.

Naya Rivera est morte par noyade en 2020, après une balade en bateau sur le lac Piru, en Californie.

Machine Gun Kelly et Megan Fox se sont fiancés

Nabilla et Thomas Vergara fêtent les neuf ans de leur couple

Nabilla est très fière de la longévité de son couple. La star de la télé-réalité a partagé son bonheur avec ses fans sur Instagram, postant une photo où on la voit enlacer son chéri, Thomas Vergara.

En légende, l’influenceuse a écrit : « 9 ans qu’on est ensemble, je n’arrive pas à retenir mes larmes de bonheur… C’est incroyable je repense à notre parcours atypique mais tellement beau. Les épreuves nous ont soudés à jamais. Je t’aime Thomas, je t’aime plus que tout au monde. Sache-le, l’amour, le vrai qu’on ne rencontre qu’une fois dans sa vie. A nous deux à notre histoire et à notre merveilleuse famille ».

Le couple a un fils, Milann, qui fait, lui aussi, le bonheur de sa maman.