13 janvier 2022

Kendall Jenner obtient une ordonnance d’éloignement contre un intrus

La famille Kardashian-Jenner n’en finit pas avec les stalkers ! C’est cette fois-ci au tour de Kendall Jenner d’obtenir une ordonnance restrictive contre un individu qui s’était introduit sur sa propriété californienne, révèle ELLE. Arnold Babcock, 31 ans, doit ainsi se tenir loin de la star jusqu’au jugement, le 1er février prochain.

Kendall Jenner a déjà des ordonnances d’éloignement contre trois autres hommes : Shaquan King, qui a tenté de se baigner nu dans sa piscine, Malik Bowker, qui lui a envoyé des menaces de mort, ainsi que Isaias Noe Flores, qui lui a quant à lui envoyé des cadeaux… et déclaré sa flamme, avant de se présenter à plusieurs reprises à son domicile.

Une collection dont, on se doute, elle se passerait bien !

Jason Momoa et Lisa Bonet divorcent

Snoop Dogg se lance dans les hot-dogs

Snoop Dogg se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale : après le cannabis, voilà qu’il s’apprête à vendre… des hot-dogs ! Selon Billboard, le rappeur, au nom adéquat pour ce marché, a déposé la marque « Snoop Doggs » en décembre dernier, afin de vendre « des hot-dogs et autres types de saucisses ».

Une décision qui va pourtant à l’encontre de propos qu’il avait tenus dans le Jimmy Kimmel Show en 2016, affirmant ne plus jamais vouloir en manger après avoir découvert comment ils étaient faits. « C’est un hot-dog ! ? Oh parce que je ne mangerai jamais plus de putain de hot-dog ! Si c’est comme ça qu’ils font des hot-dogs, je n’en veux pas. Non merci », avait-il lancé.

Peut-être se lancera-t-il dans une méthode de fabrication alternative et plus éthique ?