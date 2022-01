10 janvier 2022

Zendaya met en garde les spectateurs de la saison 2 d' « Euphoria »

Zendaya a beau être une icône de la jeunesse, ses rôles ne sont pas forcément tout public. L’actrice a tenu à le rappeler à ses fans, alors que la saison deux d’Euphoria s’apprête à débuter.

« Je sais que je l’ai déjà dit avant, mais je veux rappeler qu’Euphoria est pour un public averti. Cette saison, peut-être même plus que la précédente, est très émouvante et traite de sujets qui peuvent être compliqués à regarder. Ne regardez cela que si vous vous sentez à l’aise. Prenez soin de vous et sachez que vous êtes aimés, et que je ressens votre soutien », a-t-elle mis en garde sur Instagram.

Un post salué, notamment par MTV, qui a commenté « je t’aime tellement, merci », ou encore Max Ehrich, qui a salué « une patronne ».

Shania Twain félicite Taylor Swift pour avoir battu son record dans les charts

Opérée du cœur, Amanda Lear se remet très bien

Amanda Lear a été opérée du cœur, mais pas d’inquiétude. La comédienne et chanteuse va bien ! Elle a tenu à donner de ses nouvelles à ses fans, en partageant sur Instagram une photo d’elle depuis sa chambre d’hôpital, à Zurich, affirmant être en pleine forme.

« Heureuse de l’avoir fait ! Chirurgie cardiaque, mon cœur est désormais réparé, et va aimer mes fans encore plus qu’avant » a-t-elle écrit en légende, ajoutant les hashtags « merci docteur », et « nouvelle vie ».